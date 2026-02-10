Questa mattina, a Palazzo Chigi, le luci del tricolore hanno illuminato la facciata mentre i rappresentanti della maggioranza hanno espresso parole dure contro chi mette in discussione le vittime delle foibe. Giorgia Meloni ha detto chiaramente che bisogna respingere ogni tentativo negazionista, sottolineando l’importanza di ricordare quel passato senza lasciarsi tentare da chi cerca di sminuire le sofferenze di quegli anni. La celebrazione si è svolta con poche chiacchiere e molte immagini di bandiere e bandiere, senza grandi cerimonie ufficiali

La facciata di Palazzo Chigi illuminata con il tricolore e un fuoco di fila di dichiarazioni degli esponenti della maggioranza. Così il governo celebra il Giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. “Una giornata che chiama l’Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un’imperdonabile congiura del silenzio, dell’oblio e dell’indifferenza –, scrive Giorgia Meloni sui social -. Ricordiamo i martiri delle foibe e la tragedia dell’esodo giuliano-dalmata. Centinaia di migliaia di italiani che hanno scelto di abbandonare tutto pur di non rinunciare alla propria identità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giorno del ricordo, la destra commemora le vittime delle foibe. Meloni: “Respingere ogni squallido tentativo negazionista”

Meloni torna a parlare delle foibe e lo fa con parole dure.

Oggi l'Italia ricorda il Giorno del Ricordo, una giornata dedicata a non dimenticare le foibe e le sofferenze di quegli anni.

Che il Giorno del Ricordo diventi davvero e finalmente un momento di memoria di tutte le vittime civili, italiane e slave, e di denuncia delle gravissime responsabilità del regime fascista, le cui colpe sono state sminuite o semplicemente rimosse.

