Foibe Meloni | L’Italia non deve aver paura della verità ricacciando nell’ignavia ogni squallido tentativo negazionista

Oggi l’Italia ricorda il Giorno del Ricordo, una giornata dedicata a non dimenticare le foibe e le sofferenze di quegli anni. Meloni ha ribadito che il Paese non deve temere la verità e che bisogna superare ogni tentativo negazionista, anche quelli più squallidi. La presidente ha detto che il momento richiede coraggio e chiarezza, per mantenere vivo il ricordo e non lasciare che la storia venga distorta o dimenticata.

«Oggi si celebra il Giorno del Ricordo. Una giornata che chiama l’Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un’imperdonabile congiura del silenzio, dell’oblio e dell’indifferenza. Ricordiamo i martiri delle foibe e la tragedia dell’esodo giuliano-dalmata. Centinaia di migliaia di italiani che hanno scelto di abbandonare tutto pur di non rinunciare alla propria identità». Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni, in occasione del giorno del Ricordo. Per la presidente del Consiglio, «la Nazione non deve aver paura di guardare in faccia quella verità, ricacciando nell’ignavia ogni squallido tentativo negazionista o riduzionista.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Foibe Italia **Foibe: Meloni, 'ricacciare nell'ignavia ogni squallido tentativo negazionista o riduzionista** Meloni torna a parlare delle foibe e lo fa con parole dure. "Non si deve aver paura dell’IA ma serve informarsi" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Foibe Italia Argomenti discussi: Foibe 2026, Giorno del ricordo: oggi la cerimonia con Mattarella e Meloni; Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026; Giorno del Ricordo, domani cerimonia a Montecitorio con Mattarella, Meloni e Tajani; Giornata del Ricordo, il 10 Salvini alla commemorazione in Foiba. Meloni: L'Italia non permetterà mai più che la storia delle foibe sia negataTante le iniziative in Italia per la memoria di uno degli episodi più drammatici della Seconda guerra mondiale ... adnkronos.com Il Giorno del Ricordo, Meloni: Foibe, una storia che appartiene all’Italia interaLa premier sulle commemorazioni del 10 febbraio: Una pagina dolorosa, vittima per decenni di un'imperdonabile congiura del silenzio ... dire.it La premier Giorgia #Meloni afferma: "Oggi si celebra il Giorno del Ricordo. Una giornata che chiama l'Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un'imperdonabile congiura del silenzio". Ricorda i martiri delle foibe e l x.com Foibe, domani alla Camera cerimonia Giorno del Ricordo alla presenza di Mattarella e Meloni Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.