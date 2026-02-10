**Foibe | Meloni ' ricacciare nell' ignavia ogni squallido tentativo negazionista o riduzionista**

Da iltempo.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Meloni torna a parlare delle foibe e lo fa con parole dure. Durante una giornata dedicata alla memoria, la premier sottolinea che l’Italia non deve dimenticare. “È il momento di ricacciare nell’ignavia ogni tentativo negazionista o riduzionista”, dice. La sua dichiarazione arriva mentre si ricordano le vittime di un periodo oscuro della storia italiana, segnato da silenzi e omissioni per troppo tempo.

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Una giornata che chiama l'Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un'imperdonabile congiura del silenzio, dell'oblio e dell'indifferenza. Ricordiamo i martiri delle foibe e la tragedia dell'esodo giuliano-dalmata. Centinaia di migliaia di italiani che hanno scelto di abbandonare tutto pur di non rinunciare alla propria identità". Lo scrive Giorgia Meloni sui social. "La Nazione non deve aver paura di guardare in faccia quella verità, ricacciando nell'ignavia ogni squallido tentativo negazionista o riduzionista. Il ricordo non è rancore, ma giustizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

foibe meloni ricacciare nell ignavia ogni squallido tentativo negazionista o riduzionista

© Iltempo.it - **Foibe: Meloni, 'ricacciare nell'ignavia ogni squallido tentativo negazionista o riduzionista**

Approfondimenti su Foibe 10 febbraio

Maduro a Trump: "Risponderemo alla minaccia colonialista e a ogni tentativo di destituirmi"

Meloni: "La lingua italiana è un film in cui ogni parola una scena e ogni frase è un capolavoro"

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Foibe 10 febbraio

Foibe: Meloni, ricacciare in ignavia squallidi negazionismiUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

foibe meloni ricacciare nellMeloni, l'Italia non permetterà mai più che la storia delle foibe sia negataOggi si celebra il Giorno del Ricordo. Una giornata che chiama l'Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un'imperdonabile congiura del silenzio, dell' ... ansa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.