**Foibe | Meloni ' ricacciare nell' ignavia ogni squallido tentativo negazionista o riduzionista**
Meloni torna a parlare delle foibe e lo fa con parole dure. Durante una giornata dedicata alla memoria, la premier sottolinea che l’Italia non deve dimenticare. “È il momento di ricacciare nell’ignavia ogni tentativo negazionista o riduzionista”, dice. La sua dichiarazione arriva mentre si ricordano le vittime di un periodo oscuro della storia italiana, segnato da silenzi e omissioni per troppo tempo.
Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Una giornata che chiama l'Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un'imperdonabile congiura del silenzio, dell'oblio e dell'indifferenza. Ricordiamo i martiri delle foibe e la tragedia dell'esodo giuliano-dalmata. Centinaia di migliaia di italiani che hanno scelto di abbandonare tutto pur di non rinunciare alla propria identità". Lo scrive Giorgia Meloni sui social. "La Nazione non deve aver paura di guardare in faccia quella verità, ricacciando nell'ignavia ogni squallido tentativo negazionista o riduzionista. Il ricordo non è rancore, ma giustizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
