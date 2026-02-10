Giorno del ricordo il sindaco | Per troppo tempo la strage delle foibe è stata ingiustamente dimenticata

Questa mattina a Cesena si è svolta una cerimonia pubblica per ricordare le vittime delle foibe, l’esodo giuliano-dalmata e le vicende del confine orientale. Il sindaco ha detto che per troppo tempo questa tragedia è stata ingiustamente dimenticata e ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria. La città si è stretta intorno a questa giornata di commemorazione, con cittadini e rappresentanti istituzionali presenti per onorare le vittime.

"Ogni anno – ha dichiarato Lattuca – ci ritroviamo in questo Giardino, scelto per ricordare le vittime delle foibe, per onorare i nostri connazionali che subirono una delle pagine più tragiche del secondo dopoguerra" In occasione del Giorno del ricordo, istituito per conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, questa mattina l'amministrazione comunale di Cesena ha promosso una cerimonia pubblica di commemorazione. L'iniziativa si è svolta, come ogni anno, nel giardino intitolato alle vittime delle Foibe, a San Mauro in Valle, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, delle associazioni combattentistiche e d'arma e di consiglieri di quartiere.

