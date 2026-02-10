Cesenatico celebra il Giorno del ricordo è stata deposta una corona al ' Parco vittime delle foibe'

Cesenatico ha commemorato oggi il Giorno del Ricordo con una cerimonia semplice e diretta. Il sindaco Matteo Gozzoli, accompagnato da alcuni rappresentanti dell’amministrazione e delle forze dell’ordine, ha deposto una corona al 'Parco vittime delle foibe'. La cerimonia si è svolta senza troppi fronzoli, nel rispetto della giornata dedicata alla memoria delle vittime.

Deposta una corona nell'area verde di fronte alla stazione - tra via Crispi e via Gaza - recentemente intitolato ‘Parco vittime delle foibe’ Il Giorno del ricordo è stato istituito da quasi vent’anni per dare una risposta al dolore degli italiani di Istria, Dalmazia, Venezia Giulia sotto l’occupazione dei comunisti jugoslavi nella drammatica fase storica legata alla Seconda Guerra Mondiale e agli avvenimenti a essa successivi. La legge, con puntuale completezza, recita: “La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale ‘Giorno del Ricordo’ al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

