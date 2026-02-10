Giorno del Ricordo il Presidente della Repubblica arriva alla Camera per la commemorazione

Questa mattina alla Camera si è svolta la cerimonia per il Giorno del Ricordo, dedicata alla memoria dell'Esodo Giuliano-Dalmata e Istriano. Il Presidente della Repubblica ha partecipato alla commemorazione, che si è svolta in un clima di rispetto e sobrietà. La sala era piena di rappresentanti istituzionali e cittadini, tutti uniti nel ricordo di un passato difficile.

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 Si è tenuta alla Camera la Commemorazione in occasione del Giorno del Ricordo dell'Esodo Giuliano-Dalmata e Istriano. Alla cerimonia ha partecipato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

