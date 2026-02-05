Commemorazione del 10 febbraio al cimitero | giorno del Ricordo per i caduti della guerra

Da ameve.eu 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 11 di stamattina, al cimitero di Cremona, si è tenuta la cerimonia per il Giorno del Ricordo. Le autorità, i familiari e alcuni cittadini si sono riuniti per ricordare le vittime delle foibe e gli esuli istriani, fiumani e dalmati. La giornata si è svolta in silenzio, con la posa di corone e un momento di preghiera. Nessuna grande folla, ma un gesto semplice e sentito di rispetto e memoria.

**Il 10 febbraio, alle ore 11, al cimitero di Cremona si è svolta la commemorazione del Giorno del Ricordo**, evento istituito per onorare le vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati dopo il secondo dopoguerra. La cerimonia, tenutasi presso il Civico Cimitero, ha visto la partecipazione di autorità civili e militari, insieme ai rappresentanti del Comitato di Cremona dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD). L’iniziativa, come previsto dal Preside del Consiglio – Ufficio del Cerimoniale di Stato, include anche l’esposizione delle bandiere nazionali ed europee su tutti gli edifici pubblici della città.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Cremona Giorno del Ricordo

Giorno del Ricordo: il 10 febbraio bandiere a mezz’asta nelle scuole

Martedì 10 febbraio, scuole e edifici pubblici si sono fermati per il Giorno del Ricordo.

"Giorno del Ricordo": il 10 febbraio a Bagheria "nascerà" largo Martiri delle Foibe

A Bagheria il 10 febbraio si terrà l’inaugurazione di un largo dedicato ai Martiri delle Foibe.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cremona Giorno del Ricordo

Argomenti discussi: 10 Febbraio - Giorno del Ricordo; Giorno del ricordo – 10 febbraio 2026, ore 10.30; Le celebrazioni per la Giornata del Ricordo; Giorno del Ricordo.

Giorno del Ricordo, il 10 febbraio commemorazione al cimiteroIn occasione del Giorno del Ricordo, ricorrenza istituita per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e ... cremonaoggi.it

commemorazione del 10 febbraioA Viareggio si celebra il Giorno del ricordo con Anpi e IsrecLa mattina di martedì (10 febbraio) la cerimonia istituzionale, il pomeriggio l'icontro pubblico con Armando Sestani come relatore ... luccaindiretta.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.