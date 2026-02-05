Commemorazione del 10 febbraio al cimitero | giorno del Ricordo per i caduti della guerra

Alle 11 di stamattina, al cimitero di Cremona, si è tenuta la cerimonia per il Giorno del Ricordo. Le autorità, i familiari e alcuni cittadini si sono riuniti per ricordare le vittime delle foibe e gli esuli istriani, fiumani e dalmati. La giornata si è svolta in silenzio, con la posa di corone e un momento di preghiera. Nessuna grande folla, ma un gesto semplice e sentito di rispetto e memoria.

**Il 10 febbraio, alle ore 11, al cimitero di Cremona si è svolta la commemorazione del Giorno del Ricordo**, evento istituito per onorare le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati dopo il secondo dopoguerra. La cerimonia, tenutasi presso il Civico Cimitero, ha visto la partecipazione di autorità civili e militari, insieme ai rappresentanti del Comitato di Cremona dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD). L'iniziativa, come previsto dal Preside del Consiglio – Ufficio del Cerimoniale di Stato, include anche l'esposizione delle bandiere nazionali ed europee su tutti gli edifici pubblici della città.

