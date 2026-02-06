Martedì 10 febbraio si tiene alla Camera la cerimonia per il Giorno del Ricordo. Alle 10, l’Aula di Montecitorio accoglie il presidente Sergio Mattarella, che partecipa alla commemorazione. La giornata ricorda le vittime delle foibe e il dramma dell’esodo.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Martedì prossimo 10 febbraio, alle ore 10, nell'Aula di Montecitorio, si terrà la cerimonia celebrativa del Giorno del Ricordo, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In apertura previsti gli indirizzi di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e del presidente del Senato, Ignazio La Russa, quindi gli interventi e le testimonianze di Toni Concina, presidente onorario dell'Associazione Dalmati; Gianni Oliva, storico; Abdon Pamich, campione olimpico italiano. Nel corso dell'evento sarà proiettato un estratto del documentario “Il Marciatore”, tratto dal libro autobiografico di Pamich e sarà inoltre letto un passaggio del libro “Francesco Bonifacio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Foibe: martedì 10 la celebrazione del Giorno del Ricordo alla Camera, presente Mattarella

Approfondimenti su Foibe Italia

La commemorazione del Giorno del Ricordo si terrà il 10 febbraio alle ore 10 nell’aula della Camera, alla presenza del presidente della Repubblica.

A Bagheria il 10 febbraio si terrà l’inaugurazione di un largo dedicato ai Martiri delle Foibe.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Foibe Italia

Argomenti discussi: Giorno del Ricordo: martedì 10 febbraio la cerimonia in via Martiri delle Foibe; Giorno del ricordo – 10 febbraio 2026, ore 10.30; Giorno del Ricordo: martedì 10 febbraio si ricordano le vittime delle foibe e l'esodo di Istriani, Fiumani e Dalmati; Caltagirone commemora le vittime delle Foibe nel Giorno del Ricordo, martedì 10 febbraio al Monumento ai Caduti.

Foibe: martedì 10 la celebrazione del Giorno del Ricordo alla Camera, presente MattarellaRoma, 6 feb. (Adnkronos) - Martedì prossimo 10 febbraio, alle ore 10, nell'Aula di Montecitorio, si terrà la cerimonia celebrativa del Giorno del ... iltempo.it

Il ricordo vola fino a noi, la commemorazione delle vittime delle foibeSi celebra in tutta Italia martedì 10 febbraio il Giorno del Ricordo, dedicato alla commemorazione dei martiri delle foibe. Il Comitato 10 febbraio (che ... corrieresalentino.it

Martedì 10 febbraio, alle ore 9.00, presso i Giardini Matteo Demenego, in Viale Marconi, si terrà la commemorazione ufficiale in onore delle vittime delle Foibe. La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia. facebook

Martedì 10 febbraio si celebra il # istituito per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra #foibe x.com