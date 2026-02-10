Giorno del ricordo gli studenti del Classico animano con riflessioni e testimonianze la commemorazione alla Biblioteca di Pietra

Martedì mattina gli studenti del Liceo Classico “Giulio Cesare” di Rimini hanno riempito di riflessioni e testimonianze la commemorazione alla “Biblioteca di Pietra”. La cerimonia si è svolta in modo sentito, con i ragazzi che hanno condiviso i loro pensieri davanti a un pubblico di familiari e cittadini, rendendo il momento più vivo e coinvolgente.

Martedì mattina al monumento "Biblioteca di Pietra" si è svolta la cerimonia di commemorazione per il 'Giorno del Ricordo', caratterizzata dalla partecipazione sentita e toccante degli studenti della quinta classe del Liceo Classico "Giulio Cesare" di Rimini. I giovani hanno animato la.

