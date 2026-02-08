Imperia ricorda le Foibe e l’esodo dalmata | testimonianze e riflessioni per il Giorno del Ricordo

Imperia si appresta a ricordare le vittime delle foibe e l’esodo dalmata. Il 10 febbraio, cittadini, istituzioni e associazioni si riuniscono per riflettere sulle sofferenze di chi ha vissuto quegli eventi. Testimonianze e momenti commemorativi scandiranno la giornata, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di una pagina difficile della storia italiana.

Imperia si prepara a commemorare il prossimo 10 febbraio il "Giorno del Ricordo", una data che l'Italia intera dedica alla memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle complesse vicende che hanno segnato la vita degli esuli provenienti dal confine orientale del Paese dopo la Seconda Guerra Mondiale. La cerimonia, come da tradizione, si svolgerà nella città ligure, articolandosi in due momenti distinti che mirano a onorare la memoria di coloro che persero la vita e furono costretti ad abbandonare le proprie case, vittime di una violenta epurazione etnica. Un momento di riflessione e di consapevolezza che, quest'anno, assume un significato particolarmente intenso grazie alla partecipazione di testimonianze dirette, capaci di rendere ancora più vivido il ricordo di un capitolo doloroso della storia italiana.

