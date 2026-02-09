Giorno del Ricordo a Fondi la cerimonia per i martiri delle foibe

Domani a Fondi si tiene una cerimonia pubblica per ricordare i martiri delle foibe e le vittime dell’esodo istriano, giuliano e dalmata. Il Comune ha organizzato l’evento per onorare la memoria di chi ha subito violenze e sofferenze durante quegli anni. La cerimonia si svolge nel pieno rispetto delle tradizioni, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali.

Fondi, 9 febbraio 2026 – Anche il Comune di Fondi domani, martedì 10 febbraio, renderà omaggio ai martiri delle foibe e dell'esodo istriano, giuliano e dalmata con una cerimonia pubblica in città. L'iniziativa, come avviene ogni anno, si svolgerà in forma raccolta ma partecipata, con il coinvolgimento delle istituzioni e delle scuole. La mattinata è organizzata dal Comune di Fondi, che ha integrato la richiesta di patrocinio pervenuta dal Comitato 10 febbraio. L'appuntamento è fissato per domani alle ore 11:00 in Piazza Martiri delle Foibe. Alla cerimonia prenderanno parte le scolaresche della città: in particolare gli studenti dell'istituto Pacinotti leggeranno un contributo commemorativo.

