Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano | le parole del presidente Fico

Oggi si ricordano le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata-istriano. Il presidente Fico ha ricordato le sofferenze di chi ha subito violenze e spostamenti forzati dopo la Seconda guerra mondiale. La giornata è l’occasione per non dimenticare quelle pagine oscure della storia italiana.

La tragedia delle foibe e dell'esodo forzato di istriani, fiumani e dalmati nel Secondo Dopoguerra costituisce una delle pagine più drammatiche della storia del nostro Paese. Il nostro pensiero oggi va alle migliaia di persone vittime di violenze e persecuzioni, lese nella loro dignità e private.

