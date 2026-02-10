Giorno del ricordo delle foibe un riconoscimento della sofferenza patita dagli italiani e rimasta ai margini della storia

Oggi si ricorda il Giorno del Ricordo, un momento per mettere in luce le sofferenze degli italiani rimaste spesso ai margini. Non si tratta di polemiche o di riscrivere la storia, ma di parlare finalmente di un dolore che non è mai stato abbastanza riconosciuto. Questa giornata serve a ricostruire una memoria condivisa e a ricordare che la violenza politica, qualunque sia il suo colore, resta sempre violenza.

Il Giorno del Ricordo, quindi, non nasce contro qualcuno, né per riscrivere la storia, ma per dire finalmente ciò che per troppo tempo non è stato detto, così da ricomporre una memoria nazionale divisa ed affermare che la violenza politica resta violenza, sempre e null'altro

