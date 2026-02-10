Giorno del Ricordo Daniele Silvetti | Celebrazione inclusiva In questo giorno non si fa politica

Questa mattina ad Ancona si sono svolte le celebrazioni ufficiali per il Giorno del Ricordo. La città ha organizzato vari eventi per ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, senza scadere nella polemica politica. Daniele Silvetti ha sottolineato che questa giornata deve essere una celebrazione inclusiva, un momento di memoria condivisa senza strumentalizzazioni. In piazza, cittadini e rappresentanti si sono riuniti con semplicità, rispettando il significato di questa ricorrenza.

ANCONA – Si sono svolte questa mattina, martedì 10 febbraio 2026, le commemorazioni per il Giorno del Ricordo, con diversi appuntamenti in città.Giorno del Ricordo 2026 alla Facoltà di economiaSi è iniziato con la manifestazione delle 9, organizzata dal Comune di Ancona, all'ingresso della.

