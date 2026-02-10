Giorno del Ricordo Daniele Silvetti | Celebrazione inclusiva In questo giorno non si fa politica

Da anconatoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina ad Ancona si sono svolte le celebrazioni ufficiali per il Giorno del Ricordo. La città ha organizzato vari eventi per ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, senza scadere nella polemica politica. Daniele Silvetti ha sottolineato che questa giornata deve essere una celebrazione inclusiva, un momento di memoria condivisa senza strumentalizzazioni. In piazza, cittadini e rappresentanti si sono riuniti con semplicità, rispettando il significato di questa ricorrenza.

ANCONA – Si sono svolte questa mattina, martedì 10 febbraio 2026, le commemorazioni per il Giorno del Ricordo, con diversi appuntamenti in città.Giorno del Ricordo 2026 alla Facoltà di economiaSi è iniziato con la manifestazione delle 9, organizzata dal Comune di Ancona, all'ingresso della.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Giorno del Ricordo

Foibe: martedì 10 la celebrazione del Giorno del Ricordo alla Camera, presente Mattarella

Martedì 10 febbraio si tiene alla Camera la cerimonia per il Giorno del Ricordo.

Giorno memoria: a Roma la celebrazione in ricordo dello sterminio nazista

Oggi a Roma si è svolta la cerimonia presso la Casina dei Vallati per commemorare lo sterminio nazista e le persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati italiani.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.