Giorno memoria | a Roma la celebrazione in ricordo dello sterminio nazista

Oggi a Roma si è svolta la cerimonia presso la Casina dei Vallati per commemorare lo sterminio nazista e le persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati italiani. L’evento ha voluto mantenere vivo il ricordo delle vittime e promuovere la memoria storica di un tragico capitolo del Novecento.

Questa mattina, presso la Casina dei Vallati in via del Portico d'Ottavia a Roma, si è tenuta la celebrazione del Giorno della memoria, un'importante ricorrenza dedicata alla commemorazione dello sterminio e delle persecuzioni subite dal popolo ebraico, nonché dai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Presenti all'evento la vicesindaca di Roma, Silvia Scozzese, il vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, il presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, e il prefetto della Capitale, Lamberto Giannini. Un Momento di Riflessione e Inclusione. Durante la cerimonia, Scozzese ha sottolineato: "Questo è un momento in cui ricordiamo un episodio tragico, bruttissimo, una ferita della nostra città.

