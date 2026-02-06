Giorno del Ricordo cerimonia a Carpaneto per le vittime delle foibe

Giovedì 12 febbraio alle 12, a Carpaneto, si svolge la cerimonia per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. L’evento si tiene nell’area verde Vittime delle Foibe, in via dei Bersaglieri. La commemorazione si ripete ogni anno per non dimenticare le sofferenze di quelle comunità. Partecipano rappresentanti locali e cittadini, che si riuniscono per onorare la memoria di chi ha subito quelle violenze.

🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

