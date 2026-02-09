Giorno del ricordo a Lanciano cerimonia in largo Martiri delle Foibe

Domani a Lanciano si svolge una cerimonia per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. L’amministrazione comunale ha organizzato l’evento in largo Martiri delle Foibe, dove si riuniscono cittadini e rappresentanti per onorare la memoria di chi ha subito quelle tragedie.

Lanciano ricorda le vittime delle foibe e la tragedia dell’esodo giuliano-dalmata. Domani, martedì 10 febbraio, l’amministrazione comunale celebrerà il Giorno del Ricordo con una cerimonia commemorativa in largo Martiri delle Foibe.Il programma della celebrazione prevede alle ore 10.45 il raduno.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Foibe Lanciano Giorno del Ricordo, a Fondi la cerimonia per i martiri delle foibe Domani a Fondi si tiene una cerimonia pubblica per ricordare i martiri delle foibe e le vittime dell’esodo istriano, giuliano e dalmata. "Giorno del Ricordo": il 10 febbraio a Bagheria "nascerà" largo Martiri delle Foibe A Bagheria il 10 febbraio si terrà l’inaugurazione di un largo dedicato ai Martiri delle Foibe. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Foibe Lanciano Argomenti discussi: Che il Giorno del Ricordo diventi davvero e finalmente un momento di memoria di tutte le vittime civili, italiane e slave, e di denuncia delle gravissime responsabilità del regime fascista, le cui colpe sono state sminuite o semplicemente rimosse; Giorno del Ricordo: il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle Foibe; Il Giorno del Ricordo a Buccinasco con gli studenti; Giorno del Ricordo: martedì 10 febbraio la cerimonia in via Martiri delle Foibe. Giorno del Ricordo, 10 febbraio 2026: tutti gli appuntamenti a Roma e sul litorale per i martiri delle foibeDall'altare della Patria alle commemorazioni nei municipi e nei comuni del territorio: martedì 10 febbraio una serie di cerimonie dedicate alle vittime e all’esodo giuliano-dalmata ... ilfaroonline.it Giorno del Ricordo all’Aquila: incontro IASRIC sui profughi giuliano-dalmatiIn occasione del Giorno del Ricordo, l’IASRIC promuove un incontro pubblico nella Sala Ipogea del Consiglio regionale dell’Abruzzo ... laquilablog.it Cervia, Giorno del Ricordo: mostre, incontri e la deposizione della corona al parco Martiri delle Foibe facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.