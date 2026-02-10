Giorno del Ricordo 2026 cos’è la tragedia delle foibe e l’esodo degli italiani

Oggi si ricorda il Giorno del Ricordo, il 10 febbraio, per non dimenticare le tragedie delle foibe e l’esodo degli italiani dei territori di Istria e Dalmazia. Le cavità naturali del Carso sono state teatro di violenze tra il 1943 e il 1945, quando vennero usate per nascondere i corpi delle vittime uccise dai partigiani jugoslavi e dall’OZNA. È un giorno per ricordare le violenze e le migrazioni forzate di tanti italiani costretti a lasciare le proprie case.

Si celebra oggi, 10 febbraio, il Giorno del Ricordo delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Le foibe sono cavità naturali del Carso istriano e giuliano che, tra il 1943 e il 1945, furono utilizzate come luoghi di occultamento dei corpi di persone uccise durante e subito dopo la Seconda guerra mondiale da parte dei partigiani jugoslavi e dell’OZNA. Gli episodi avvennero soprattutto dopo l’8 settembre 1943 e nella primavera del 1945, durante il crollo del regime fascista e l’avanzata delle forze jugoslave. Fondamentale il contesto: i territori dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, annessi all’Italia dopo la Prima guerra mondiale, durante il ventennio fascista furono sottoposti a politiche di italianizzazione forzata e repressione delle popolazioni slave. 🔗 Leggi su Lapresse.it

