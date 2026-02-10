Giorno del Ricordo 2026 | cerimonie istituzionali a Montecitorio commemorazioni locali e mostre negli Archivi di Stato per le vittime delle Foibe e dell’esodo

Il 10 febbraio si tiene la cerimonia ufficiale a Montecitorio per ricordare le vittime delle Foibe e dell’esodo. In tutta Italia, si svolgono commemorazioni locali e mostre negli Archivi di Stato per onorare chi ha sofferto in quegli anni. La data è diventata un momento di memoria collettiva, con eventi che coinvolgono istituzioni e cittadini.

Il 10 febbraio segna la commemorazione ufficiale del Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle Foibe e ai 250.000 italiani costretti all'esodo da Istria, Fiume e Dalmazia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Giorno Del Ricordo Giorno del Ricordo: mostre, incontri e cerimonie per ricordare le vittime delle foibe Cervia celebra il Giorno del Ricordo con una serie di eventi tra il 6 e il 12 febbraio. Giorno del Ricordo: il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata Il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Giorno Del Ricordo Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026; Giorno del Ricordo; Giorno del ricordo: Salvini a Basovizza e Calderone in stazione, tutte le cerimonie; Giornata del Ricordo delle vittime delle Foibe. In memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata, tutta la programmazione Rai del 10 febbraioIn occasione del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, ecco tutta la programmazione Rai del 10 febbraio: palinsesto completo tv, radio e streaming online. gazzetta.it Foibe, oggi è il Giorno del ricordo: bandiere a mezz'asta e cerimonia alla CameraTante le iniziative in Italia per la memoria di uno degli episodi più drammatici della Seconda guerra mondiale ... adnkronos.com 10 Febbraio - Giorno del Ricordo Per conoscere e non dimenticare facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.