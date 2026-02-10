Oggi, al Senato, le bandiere sono a mezz'asta per commemorare il Giorno del Ricordo. La giornata si dedica alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata. La cerimonia si svolge in silenzio, senza grandi eventi pubblici, ma con un semplice gesto di rispetto. La memoria di quegli eventi è presente nelle parole dei rappresentanti, che ricordano le sofferenze di chi ha vissuto quei momenti.

(LaPresse) Oggi 10 febbraio è il Giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata, istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004. In occasione della celebrazione, il Senato della Repubblica ha esposto le bandiere a mezz'asta. E allla Camera è in programam una commemorazione alla quale partecipa il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

© Lapresse.it - Giorno del Ricordo 2026, bandiere a mezz'asta al Senato

Martedì 10 febbraio, scuole e edifici pubblici si sono fermati per il Giorno del Ricordo.

In vista del Giorno del Ricordo, la Camera dei Deputati ha deciso di abbassare le bandiere a mezz’asta.

Giorno del ricordo 2026, in memoria delle vittime delle foibe. E delle Donne italiane dimenticateNorma Cossetto, Enrichetta Hodl, Gigliola Sennis, Maria Pasquinelli: erano ragazze quando la loro vita è stata spenta dalla violenza dei partigiani titini. Ecco le loro storie di coraggio ... iodonna.it

Giorno del Ricordo 2026, cos’è la tragedia delle foibe e l’esodo degli italianiSi celebra oggi, 10 febbraio, il Giorno del Ricordo delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Le foibe sono cavità naturali del Carso istriano e giuliano ... lapresse.it

