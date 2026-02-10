Giorno del Ricordo 10 febbraio | che cosa sono le foibe e perché si ricorda l’esodo giuliano-dalmata

Oggi si ricordano le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. La giornata serve a mantenere viva la memoria di un episodio tragico che ha segnato profondamente il confine orientale e le vite di tante persone. La ricorrenza si svolge a Roma, dove si onorano i morti e si riflette su un passato ancora presente.

Roma, 10 febbraio 2026 – Oggi, 10 febbraio, ricorre il Giorno del Ricordo: una data fissata dalla Repubblica per conservare e rinnovare la memoria di una delle pagine più dolorose del Novecento italiano, legata alle foibe, alle violenze sul confine orientale e al successivo esodo di una parte consistente della popolazione italiana dall’Adriatico orientale. È una ricorrenza che invita a guardare alla storia nella sua complessità, riconoscendo le sofferenze, le fratture e le conseguenze umane di un confine diventato, nel passaggio tra guerra e dopoguerra, terreno di scontro politico e nazionale. Cosa sono le foibe.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata.

Imperia si appresta a ricordare le vittime delle foibe e l’esodo dalmata.

Giorno del ricordo 2026, in memoria delle vittime delle foibe. E delle Donne italiane dimenticateNorma Cossetto, Enrichetta Hodl, Gigliola Sennis, Maria Pasquinelli: erano ragazze quando la loro vita è stata spenta dalla violenza dei partigiani titini. Ecco le loro storie di coraggio ... iodonna.it

Giorno del Ricordo 2026, cos’è la tragedia delle foibe e l’esodo degli italianiSi celebra oggi, 10 febbraio, il Giorno del Ricordo delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Le foibe sono cavità naturali del Carso istriano e giuliano ... lapresse.it

10 febbraio – Giorno del Ricordo Oggi si celebra il Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale istituita con la Legge n. 92 del 30 marzo 2004, per conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle Foibe, dell’Esodo giuliano-dalmata e delle complesse - facebook.com facebook