Giornata internazionale delle donne nella scienza | Napoli e Salerno puntano sui giovani con Stem-Up

Oggi Napoli e Salerno organizzano eventi per la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza. Le due città puntano sui giovani, coinvolgendo studenti di cinque scuole, insegnanti, esperti e associazioni. L’obiettivo è avvicinare i più giovani al mondo della scienza, celebrando le donne che si dedicano a questo settore. Iniziative che vogliono stimolare il futuro delle nuove generazioni e promuovere il ruolo femminile nel campo scientifico.

Napoli e Salerno celebrano la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, istituita dall'Unesco nel 2015, coinvolgendo i giovanissimi di cinque scuole insieme a docenti, esperti e al terzo settore. Diversi gli appuntamenti organizzati nell'ambito di STEM-Up! Scienza, Tecnologia, Creatività, progetto del centro turistico giovanile TURMed sostenuto dal fondo di beneficenza di Intesa Sanpaolo, realizzato insieme a Cnr e cooperativa Aries, nato con l'obiettivo di avvicinare i più giovani alle discipline scientifiche attraverso la realtà virtuale, laboratori e linguaggi digitali creativi.

