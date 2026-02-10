Giornata di raccolta del farmaco l’appello alla solidarietà
Oggi riparte la raccolta del farmaco promossa dal Banco Farmaceutico. Fino a lunedì, più di 6mila farmacie in tutta Italia resteranno aperte per ricevere medicinali da donare a chi non può permetterseli. Le persone che hanno bisogno di cure troveranno un aiuto concreto grazie alla generosità di cittadini e farmacisti.
Torna da oggi fino a lunedì la raccolta del farmaco promossa dal Banco Farmaceutico. Oltre 6mila le farmacie aderenti dove donare medicinali per chi non può curarsi. Anche il Papa invita a sostenere questa iniziativa. Servizio di Alessandra Camarca RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
Approfondimenti su Banco Farmaceutico
Torna la giornata di raccolta del farmaco: una settimana di solidarietà per chi ha bisogno
Da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, torna la giornata di raccolta del farmaco, giunta alla sua 26esima edizione.
Oltre cinquanta farmacie pronte per la Giornata di Raccolta del Farmaco
Oltre cinquanta farmacie di Messina e provincia sono pronte a partecipare alla Giornata di Raccolta del Farmaco, che si svolge da domani 10 febbraio a lunedì 16 febbraio.
Giornata di raccolta del farmaco, l’appello alla solidarietà
Ultime notizie su Banco Farmaceutico
Argomenti discussi: Torna la Giornata di raccolta del farmaco; Giornata di Raccolta del Farmaco, dal 10 al 16 febbraio la solidarietà passa dalle farmacie; Torna la Giornata di Raccolta del Farmaco: dal 10 al 16 febbraio in 6.000 farmacie; Anche a Reggio Emilia le giornate di Raccolta del farmaco.
Torma la Giornata di raccolta del farmaco: serve oltre 1 milione di medicinaliPisa, 10 febbraio 2026 – Nel 2026, da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, si svolge la 26° edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco. In 6.000 farmacie che partecipano in tutte le città italiane (e ... lanazione.it
Giornata di raccolta del farmaco, a Pesaro 53 le farmacie dove è possibile donareDal 10 al 16 febbraio la raccolta per le persone indigenti e per il contrasto alla povertà sanitaria. Ecco le modalità ... centropagina.it
Solidarietà a Gerenzano: la Farmacia comunale partecipa alla Giornata di Raccolta del Farmaco. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.