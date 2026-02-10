giornata delle donne nella scienza a imt la tappa di mondovisioni

Domani alle 18, nella Cappella Guinigi di San Francesco, si apre la primo evento di “Mondovisioni” a Lucca, dedicato alla Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. La proiezione di “The Shadow Scholars” segna l’inizio di una rassegna che porta in città documentari premiati dai principali festival mondiali, con l’obiettivo di far conoscere storie di donne che lavorano nel campo scientifico.

Domani alle 18 nella Capppella Guinigi in San Francesco, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, prende avvio con la proiezione di “ The Shadow Scholars ” la tappa lucchese di “ Mondovisioni ”, la rassegna cinematografica di Internazionale e CineAgenzia nata per diffondere documentari provenienti dai maggiori festival di tutto il mondo. L’iniziativa, sostenuta dal Comitato Unico di Garanzia della Scuola IMT Alti Studi Lucca e dal Circolo della Stampa di Lucca, si inaugura proprio in occasione della ricorrenza voluta dalle Nazioni Unite per ricordare l’importanza del contributo femminile – spesso invisibilizzato – in ambito scientifico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

