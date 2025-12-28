San Giovanni Evangelista | la celebrazione del 28 dicembre

. San Giovanni Evangelista è uno dei santi più venerati nella tradizione cristiana, celebrato il 28 dicembre. Conosciuto come uno dei dodici apostoli di Gesù, Giovanni è l'autore del Vangelo che porta il suo nome, oltre a tre epistole e l'Apocalisse. La sua importanza nella storia del cristianesimo è incommensurabile, e la sua festa è un momento di riflessione e celebrazione per molti fedeli in tutto il mondo. La vita e le opere di Giovanni. Sin dai primi secoli del cristianesimo, Giovanni è stato venerato per la sua vicinanza a Gesù e per il suo ruolo centrale nella diffusione del messaggio cristiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

