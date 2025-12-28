San Giovanni Evangelista | la celebrazione del 28 dicembre
. San Giovanni Evangelista è uno dei santi più venerati nella tradizione cristiana, celebrato il 28 dicembre. Conosciuto come uno dei dodici apostoli di Gesù, Giovanni è l'autore del Vangelo che porta il suo nome, oltre a tre epistole e l'Apocalisse. La sua importanza nella storia del cristianesimo è incommensurabile, e la sua festa è un momento di riflessione e celebrazione per molti fedeli in tutto il mondo. La vita e le opere di Giovanni. Sin dai primi secoli del cristianesimo, Giovanni è stato venerato per la sua vicinanza a Gesù e per il suo ruolo centrale nella diffusione del messaggio cristiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
"San Giovanni Evangelista" • Domenichino 1620 - 1629 ca (nel 2014 fu esposto alla National Gallery di Londra in prestito da una collezione privata) Oggi, #27Dicembre, si celebra la figura di #SanGiovanniEvangelista che nel dipinto del #Domenichino è raf
San Giovanni, apostolo ed evangelista. Giovanni, di te hai scritto d'essere il "discepolo che Gesù amava". Non avevi nemmeno 25 anni quando sei stato chiamato: eri giovane, nel cuore soprattutto. E' stato l'amore a non farti dubitare del maestro, a toglierti la p
