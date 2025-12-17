Gospel di Natale a San Giovanni Evangelista

Venerdì 19 dicembre, la suggestiva chiesa di San Giovanni Evangelista si anima di magia natalizia con un evento speciale. Tra le navate decorate e l’atmosfera intima, si susseguiranno momenti di arte e musica, creando un’esperienza unica e coinvolgente. Un’occasione imperdibile per immergersi nello spirito del Natale, tra note e bellezza, in un luogo ricco di storia e spiritualità.

Venerdì 19 dicembre, la Chiesa di San Giovanni Evangelista ospita un doppio appuntamento tra arte e musica. Alle 20.30 visita guidata alla cupola del Correggio a cura del Priore del Monastero, alle 21.00 concerto del RCC Gospel Choir. Il coro, diretto da Monica Comelli e accompagnato da Ivan.

