geolier sceglie riccione come tappa del tour estivo

La musica di Geolier conquista Riccione. L’11 luglio il rapper napoletano si esibirà in piazzale Roma, portando il suo sound potente e coinvolgente. È uno dei nomi più caldi dell’urban italiano e questa tappa del suo tour estivo sta attirando molti fan. La città si prepara ad accogliere un concerto che promette di essere un evento da non perdere.

E' uno dei fenomeni musicali degli ultimi tempi. Geolier fuoriclasse dell'urban italiano, l'11 luglio nell'ambito di Riccione Music City, terrà il suo concerto in piazzale Roma. E' previsto all'interno del suo Summer Festival Tour 2026 che allo stadio Maradona di Napoli e i debutti a San Siro e all'Olimpico registra già il tutto esaurito. Disponibili da ieri i biglietti per Riccione. Nel frattempo il rapper napoletano, che vanta 91 dischi di platino e 42 d'oro, il mese scorso è uscito col suo nuovo album "Tutto è possibile", debuttando al primo posto della Classifica Album e Formati Fisici FimiGfk e monopolizzando la Top 10 dei singoli e i brani di tendenza su YouTube.

