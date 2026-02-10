Giorgia annuncia che il suo ultimo album “G” ha raggiunto la certificazione oro. L’artista conferma anche che quest’estate partirà con un tour, con 12 date in programma. La cantante romana torna a far parlare di sé, dopo il successo del disco che ha debuttato al primo posto delle classifiche.

MILANO – Dopo aver conquistato le classifiche debuttando al #1 degli album più venduti “G”, l’ultimo disco di inediti di Giorgia, viene ora certificato oro (dati Fimi-Niq). Un nuovo riconoscimento che va ad aggiungersi ai successi dell’ultimo anno, dal DOPPIO PLATINO per LA CURA PER ME che ha superato i 165 milioni di stream globali diventando il secondo singolo più venduto del 2025, agli oltre 100.000 biglietti venduti per i live, passando dalla conquista dei vertici di tutte le classifiche radio con i singoli estratti da “G”. Oltre al tour nei palasport che la vedrà protagonista a marzo, Giorgia sarà in concerto nel corso della prossima estate con “G – Summer”, 12 date in alcune delle più belle location estive tra cui due appuntamenti speciali all’Arena di Verona e alla Reggia di Caserta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Giorgia: “G” è certificato oro, quest’estate tour con 12 date

Approfondimenti su Giorgia Giorgia

Luca Carboni annuncia le nuove date del tour “RIO ARI O LIVE” per l’estate 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Giorgia - Golpe - TikTok - Con Emanuel - 17 Settembre 2025

Ultime notizie su Giorgia Giorgia

Argomenti discussi: Giorgia, il suo G è certificato ORO! -; Estate di Stelle: la voce di Giorgia in Piazza Grande a Palmanova; Giorgia, tour estivo passa dalla Toscana. Una sola volta con G-Summer; GIORGIA: il suo album G è certificato ORO.

GIORGIA: il suo album G è certificato ORODopo un anno da record, Giorgia continua a collezionare successi. Il suo ultimo album di inediti G, già debuttato al numero uno della classifica dei dischi più venduti, è stato oggi certificato Oro ... megamodo.com

Giorgia, il suo album G è certificato ORO! Le date del tour estivoG è certificato ORO! Dopo aver conquistato le classifiche debuttando al #1 degli album più venduti, l’ultimo disco di inediti di GIORGIA viene oggi certificato ORO (dati Fimi-Niq). 361magazine.com

Il nuovo album d'inediti di Giorgia, "G", viene certificato oro, e l'artista annuncia le dodici date del suo tour estivo. - facebook.com facebook

MUSICA - "G", l'album di Giorgia è certificato oro, la cantante in concerto il 21 settembre alla Reggia di Caserta ift.tt/QhakRJq x.com