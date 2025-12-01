Mannarino in tour nell’estate 2026 le date e i biglietti
Mannarino annuncia oggi il suo ritorno live nel 2026 con nuovi appuntamenti da giugno a settembre. Attualmente in studio al lavoro su nuova musica, dopo il successo del suo primo tour internazionale con cui lo scorso maggio ha incantato l’Europa intera, Mannarino annuncia oggi il suo ritorno live nel 2026 con nuovi appuntamenti che da giugno a settembre lo vedranno calcare i palchi dei più importanti festival, a 3 anni di distanza dal suo ultimo tour estivo in Italia. Il tour partirà il 25 giugno dallo Sherwood Festival di Padova, per poi proseguire il 27 giugno al Flowers Festival di Collegno (TO), il 4 luglio al Musart Festival di Pratolino (FI), il 10 luglio al Rock in Roma, l’11 luglio a Napoli, il 15 luglio al Summer Knights a Pisa, il 17 luglio all’Altraonda Festival di Genova, il 24 luglio al Lake Sound Park Festival di Cernobbio (CO), l’1 agosto a Suoni Controvento ad Assisi (PG), il 2 agosto all’Acieloaperto Festival di Santa Sofia (FC), il 9 agosto al Locus Festival di Locorotondo (BA), l’11 agosto all’Alguer Summer Festival di Alghero (SS), il 13 agosto al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC), il 22 agosto al Terrasound Festival di Pescara, il 5 settembre al Wave Summer Music di Catania e terminerà l’11 settembre al Parco della Musica di Milano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
