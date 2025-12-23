Luca Carboni in tour RIO ARI O LIVE nuove date in estate

Luca Carboni annuncia le nuove date del tour “RIO ARI O LIVE” per l’estate 2026. Dopo il ritorno ai concerti nei palazzetti dello sport, l’artista bolognese si esibirà in festival, anfiteatri e luoghi storici di tutta Italia, offrendo un’esperienza musicale autentica e coinvolgente. Le date sono programmate in diverse località, confermando l’impegno di Carboni nel proporre la sua musica in ambienti suggestivi e di grande valore culturale.

Roma, 23 dic. (askanews) – Dopo l'attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l'artista bolognese annuncia per l'estate 2026 nuove date di "RIO ARI O LIVE" nei festival, anfiteatri e luoghi storici di straordinaria bellezza della nostra la penisola. Queste le prime date di "RIO ARI O LIVE" ESTATE 2026 – (CALENDARIO IN AGGIORNAMENTO): 07 LUGLIO, GENOVA, ARENA DEL MARE – PORTO ANTICO 10 LUGLIO, CODROIPO (UD), VILLA MANIN ESTATE 2026 11 LUGLIO, MAROSTICA (VI), MAROSTICA SUMMER FESTIVAL VOLKSBANK – PIAZZA CASTELLO 14 LUGLIO, CERVIA, PIAZZA GARIBALDI 18 LUGLIO, CERVERE (CN), ANFITEATRO DELL'ANIMA 24 LUGLIO, FIRENZE, MUSART FESTIVAL – PARCO MEDICEO 26 LUGLIO, CERNOBBIO (CO), LAKE SOUND PARK – VILLA ERBA 1° AGOSTO, PESCARA, ZOO MUSIC FEST – PORTO TURISTICO 22 AGOSTO, LECCE, CAVE DEL DUCA 02 SETTEMBRE, MANTOVA, MANTOVA SUMMER FESTIVAL – ESEDRA DI PALAZZO TE 10 SETTEMBRE, CASERTA, REGGIA – PIAZZA CARLO DI BORBONE 13 SETTEMBRE, MACERATA, SFERISTERIO I biglietti per i nuovi concerti sono in vendita a partire dalle ore 16.

