Giallo sui colli identificate le ossa umane ritrovate in un bosco | ecco di chi sono

Bologna, 3 dicembre 2025 – Appartengono a Stefano Bertusi le ossa che erano state ritrovate in un bosco sui colli di Bologna, in via Vallescura, il 28 aprile 2024. L’uomo, 64 anni, era un paziente scomparso nel 2015 da Villa Baruzziana, clinica privata poco distante, in via dell'Osservanza. La moglie, con l'avvocato Barbara Iannuccelli che l'assiste, procederà ora a tutte le incombenze del caso. All'identificazione si è arrivati grazie alle arcate dentali. A segnalare i resti era stata una donna il cui figlio, il giorno precedente, durante una passeggiata in compagnia di un amico aveva notato un teschio e alcune ossa, presumibilmente umane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giallo sui colli, identificate le ossa umane ritrovate in un bosco: ecco di chi sono

