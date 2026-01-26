Elton John si è fatto fare una collana con le sue rotule | Sembrano reperti dell’antico Egitto

Elton John ha scelto un modo originale per valorizzare un intervento chirurgico: ha realizzato un ciondolo d’oro con una parte della sua rotula, che ricorda reperti dell’antico Egitto. Questa decisione riflette la sua personalità e il suo approccio unico alla vita. La creazione rappresenta un esempio di come si possa trasformare un’esperienza medica in un oggetto di valore simbolico e artistico.

Elton John ha trasformato un intervento chirurgico in un’opportunità creativa a dir poco insolita: si è fatto fare un ciondolo d’oro con incastonata una parte della sua rotula. Dopo il doppio intervento di sostituzione delle ginocchia nel 2024, l’artista 78enne ha chiesto al suo chirurgo di conservare le rotule rimosse, lasciando il medico decisamente sorpreso dalla richiesta. In un breve documentario dello scorso anno dedicato all’importanza dei gioielli nella sua vita, sia sul palco che nella quotidianità, Elton ha raccontato: “Quando mi hanno rimosso le rotule, prima quella sinistra e poi quella destra, ho chiesto al chirurgo se potevo tenerle, e lui è rimasto piuttosto sbalordito”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

