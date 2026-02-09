Pomeriggio di musica trucca bimbi e animazione per tutti | è tempo di Carnevale interculturale

Domenica 15 febbraio il Centro interculturale Movimenti ha organizzato una festa di Carnevale dedicata alla diversità culturale e linguistica. A partire dalle 15, bambini e adulti si sono ritrovati insieme per un pomeriggio di musica, trucca bimbi e animazione, creando un momento di allegria e scambio tra diverse culture. La giornata si inserisce nelle celebrazioni della Giornata internazionale della lingua, puntando a mettere in risalto la ricchezza delle differenze.

Un pomeriggio di festa, colori e culture per celebrare la diversità linguistica e culturale: domenica 15 febbraio, a partire dalle ore 15, il Centro interculturale Movimenti, nell'ambito del Progetto Sai, organizza la Festa di Carnevale in occasione della Giornata internazionale della lingua.

