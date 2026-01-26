Giochi Studenteschi | la Giulio Cesare di Brindisi premiata per l’eccellenza sportiva nazionale

La scuola “Giulio Cesare” di Brindisi ha ricevuto un riconoscimento per l’eccellenza sportiva nazionale, durante una cerimonia ufficiale. La premiazione riguarda la squadra di basket Cadetti della scuola secondaria di primo grado, che si è distinta nei Giochi Studenteschi. Questo risultato testimonia l’impegno e la valore dell’attività sportiva nel contesto scolastico brindisino, contribuendo alla crescita e al prestigio dell’istituto.

La squadra aveva preso parte, a fine maggio 2025, alle finali nazionali dei Giochi Studenteschi, disputate nella prestigiosa cornice dello Stadio Olimpico di Roma, rappresentando la Puglia e la città di Brindisi con determinazione, correttezza e spirito di squadra. Tra le numerose delegazioni provenienti da tutta Italia, gli studenti della "Giulio Cesare" si sono distinti ottenendo un'eccellente qualificazione tra le prime quattro squadre a livello nazionale, risultato di assoluto rilievo per una scuola secondaria di primo grado. La cerimonia di premiazione, svoltasi in data odierna, è stata ospitata nell'auditorium dell'Istituto, grazie alla disponibilità della dirigente scolastica professoressa Maria Oliva, che ha accolto studenti, famiglie e docenti per celebrare un risultato che rende onore all'intera comunità scolastica.

