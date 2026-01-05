Steam Awards 2025 | ecco tutti i giochi vincitori scelti dalla community
I Steam Awards 2025 sono stati assegnati sulla base delle preferenze della community di Steam. I vincitori, scelti direttamente dai giocatori, riflettono le esperienze e le opinioni di chi utilizza quotidianamente la piattaforma. In questa occasione vengono annunciati i titoli che si sono distinti nel corso dell’anno, offrendo un quadro delle preferenze più condivise tra gli appassionati di videogiochi.
La community di Steam ha parlato e il verdetto è ufficiale. Sono stati annunciati i vincitori degli Steam Awards 2025, i premi assegnati esclusivamente tramite il voto dei giocatori, senza giurie esterne o criteri editoriali. Proprio per questo, gli Steam Awards rappresentano ogni anno uno spaccato autentico dei gusti e delle esperienze più apprezzate dal pubblico PC. A dominare questa edizione è stato Hollow Knight Silksong, che si è imposto come il titolo più amato del 2025, conquistando non solo il riconoscimento principale, ma anche un secondo premio in una categoria molto particolare. Hollow Knight Silksong è il Gioco dell’Anno 2025. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Leggi anche: Steam Awards 2025, annunciati tutti i vincitori ed il Game of the Year
Leggi anche: Annunciati vincitori dei The Steam Awards 2025
Steam Awards 2025: Silksong è il gioco dell'anno, ecco tutti i vincitori; Steam Awards 2025: tutti i vincitori scelti dalla community di Steam; Steam Awards 2025, annunciati tutti i vincitori ed il Game of the Year; Steam Awards, annunciati i vincitori: scopriamo il Game of the Year e gli altri premi.
Steam Awards 2025: gioco dell’anno ad Hollow Knight Silksong, ecco tutti i vincitori - Sono stati annunciati i vincitori degli Steam Awards 2025, con Hollow Knight Silksong che diventa il Gioco dell'anno. vgmag.it
Steam Awards 2025: Tutti i vincitori - La community di Steam ha espresso il proprio verdetto: sono stati ufficializzati i risultati degli Steam Awards 2025, i premi assegnati direttamente dai giocatori attraverso il sistema di voto ... techgaming.it
Steam Awards 2025, annunciati tutti i vincitori ed il Game of the Year - Valve ha annunciato i vincitori degli Steam Awards 2025, i premi annuali assegnati dalla community della piattaforma digitale. msn.com
The Game Awards 2025 RIASSUNTO: tutti i giochi in 6 minuti
Gli Steam Awards 2025 hanno incoronato i Game of the Year scelti dalla community. https://gametimers.it/steam-awards-2025-tutti-i-vincitori-scelti-dalla-community-di-steam/ - facebook.com facebook
Steam Awards, annunciati i vincitori: scopriamo il Game of the Year e gli altri premi x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.