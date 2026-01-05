I Steam Awards 2025 sono stati assegnati sulla base delle preferenze della community di Steam. I vincitori, scelti direttamente dai giocatori, riflettono le esperienze e le opinioni di chi utilizza quotidianamente la piattaforma. In questa occasione vengono annunciati i titoli che si sono distinti nel corso dell’anno, offrendo un quadro delle preferenze più condivise tra gli appassionati di videogiochi.

La community di Steam ha parlato e il verdetto è ufficiale. Sono stati annunciati i vincitori degli Steam Awards 2025, i premi assegnati esclusivamente tramite il voto dei giocatori, senza giurie esterne o criteri editoriali. Proprio per questo, gli Steam Awards rappresentano ogni anno uno spaccato autentico dei gusti e delle esperienze più apprezzate dal pubblico PC. A dominare questa edizione è stato Hollow Knight Silksong, che si è imposto come il titolo più amato del 2025, conquistando non solo il riconoscimento principale, ma anche un secondo premio in una categoria molto particolare. Hollow Knight Silksong è il Gioco dell’Anno 2025. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Steam Awards 2025: ecco tutti i giochi vincitori scelti dalla community

Leggi anche: Steam Awards 2025, annunciati tutti i vincitori ed il Game of the Year

Leggi anche: Annunciati vincitori dei The Steam Awards 2025

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Steam Awards 2025: Silksong è il gioco dell'anno, ecco tutti i vincitori; Steam Awards 2025: tutti i vincitori scelti dalla community di Steam; Steam Awards 2025, annunciati tutti i vincitori ed il Game of the Year; Steam Awards, annunciati i vincitori: scopriamo il Game of the Year e gli altri premi.

Steam Awards 2025: gioco dell’anno ad Hollow Knight Silksong, ecco tutti i vincitori - Sono stati annunciati i vincitori degli Steam Awards 2025, con Hollow Knight Silksong che diventa il Gioco dell'anno. vgmag.it