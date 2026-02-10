Giocattolo Sospeso | i numeri dell’iniziativa che regala sorrisi ai bambini di tutta Italia

L’iniziativa “Giocattolo Sospeso” si è appena chiusa con un risultato sorprendente. In tutta Italia, sono stati donati oltre 54.000 giocattoli ai bambini più bisognosi. L’associazione Assogiocattoli ha organizzato questa quinta edizione, coinvolgendo negozi e famiglie che hanno deciso di regalare un sorriso a chi ne ha bisogno. La risposta è stata più forte che mai, dimostrando che anche un piccolo gesto può fare la differenza.

L'iniziativa "Giocattolo Sospeso", promossa da Assogiocattoli, ha concluso la sua quinta edizione con un bilancio straordinario: oltre 54.000 giocattoli donati in tutta Italia tra il 20 novembre 2025 e il 6 gennaio 2026. L'azione, parte della campagna "Gioco per Sempre", ha coinvolto 304 città italiane e San Marino, diffondendo un messaggio di solidarietà e regalando un sorriso a tanti bambini in difficoltà. Un gesto semplice, quello di lasciare un giocattolo "sospeso" in un negozio o punto di raccolta, che si è trasformato in una poderosa rete di solidarietà nazionale. L'edizione appena conclusa ha visto un incremento significativo dei punti di raccolta, raggiungendo quota 479, con una particolare crescita dei negozi di prossimità, che sono raddoppiati rispetto all'anno precedente.

