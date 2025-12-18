I giocatori di Adamant Ferrara Basket e Spal, insieme alle rispettive dirigenze, hanno fatto visita ai piccoli pazienti dell’ospedale Sant’Anna di Cona. Un gesto di solidarietà nato dall’iniziativa ’Giocattolo sospeso’, che ha permesso di raccogliere doni e portare un sorriso ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica, dimostrando come sport e comunità possano unire le forze per fare la differenza.

L'iniziativa 'Giocattolo sospeso' con l'Associazione Giulia. Adamant e Spal in visita ai bambini di Cona

Nella mattinata di ieri una rappresentanza di giocatori e staff di Adamant Ferrara Basket e Ars et Labor Ferrara, insieme alle rispettive dirigenze, si è recata all’ Ospedale Sant’Anna di Cona per far visita ai bambini e alle bambine ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica, e consegnare loro i doni raccolti durante le iniziative " Giocattolo Sospeso " e " Porta un regalo, dona un sorriso ". All’evento, che per Ferrara Basket ha visto la partecipazione di coach Giovanni Benedetto, degli atleti Davide Marchini, Ramiro Santiago e Manuele Solaroli e del direttore generale Paolo Alberti, erano presenti anche il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello, l’assessore alle politiche sociali Cristina Coletti e il presidente di Associazione Giulia Michele Grassi, insieme ai volontari che quotidianamente operano a sostegno dei bambini e delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

