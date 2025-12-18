Torna babbo Natale in carrozzina per l’iniziativa Il giocattolo sospeso

Anche quest’anno, il Natale si arricchisce di solidarietà con il ritorno di Babbo Natale in carrozzina per l’iniziativa “Il giocattolo sospeso”. Promossa dall’associazione Carrozzine Determinate, questa tradizione rappresenta un gesto di solidarietà e inclusione, coinvolgendo la comunità in un gesto di calore e generosità durante le festività natalizie. Un’opportunità di condividere gioia e speranza con chi ha più bisogno.

© Ilpescara.it - Torna babbo Natale in carrozzina per l'iniziativa "Il giocattolo sospeso" Per il quinto anno consecutivo tornerà il babbo Natale in carrozzina per l'iniziativa "Il giocattolo sospeso", promossa dall'associazione Carrozzine determinate, presieduta da Claudio Ferrante, segretario Mariangela Cilli, diventata ormai un appuntamento irrinunciabile del Natale solidale.

