Giletti mostra chat di Ranucci con Boccia conduttore Report | Cerno fa parte di lobby gay di destra come Mancini e Signorini - VIDEO

10 feb 2026

Questa mattina, il conduttore de Lo Stato delle cose, Massimo Giletti, ha pubblicato sui social uno screenshot di alcune chat tra lui e Riccardo Ranucci. Nella conversazione, Giletti esprime sorpresa e disappunto per aver parlato di questioni delicate, definendo triste il fatto di finire coinvolto in queste discussioni tra colleghi. La vicenda ha scatenato commenti e polemiche sui rapporti tra giornalisti e le dinamiche interne alla Rai.

Anche Giletti coinvolto nelle chat. Il conduttore de Lo Stato delle cose si è detto "perplesso perché siamo giornalisti della stessa azienda, finire a parlare di questa roba è triste. Ma proprio perché so chi sei, perché conosco la tua storia, io non riconosco questa libertà di informazione in quell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

