Questa mattina, il conduttore de Lo Stato delle cose, Massimo Giletti, ha pubblicato sui social uno screenshot di alcune chat tra lui e Riccardo Ranucci. Nella conversazione, Giletti esprime sorpresa e disappunto per aver parlato di questioni delicate, definendo triste il fatto di finire coinvolto in queste discussioni tra colleghi. La vicenda ha scatenato commenti e polemiche sui rapporti tra giornalisti e le dinamiche interne alla Rai.

Anche Giletti coinvolto nelle chat. Il conduttore de Lo Stato delle cose si è detto "perplesso perché siamo giornalisti della stessa azienda, finire a parlare di questa roba è triste. Ma proprio perché so chi sei, perché conosco la tua storia, io non riconosco questa libertà di informazione in quell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giletti mostra chat di Ranucci con Boccia, conduttore Report: "Cerno fa parte di lobby gay di destra come Mancini e Signorini" - VIDEO

Approfondimenti su Giletti Ranucci

Massimo Giletti ha messo in circolo alcune chat che mostrano presunte conversazioni sulla ‘lobby gay’ con Maria Rosaria Boccia.

Giletti torna a criticare Ranucci, questa volta portando alla luce alcune chat con Maria Rosaria Boccia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giletti Ranucci

Argomenti discussi: Massimo Giletti mostra le chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia su una presunta lobby gay; Giletti mostra le chat tra Ranucci e Boccia: la pseudo lobby gay e gli attacchi a Cerno e altri; Giletti attacca Ranucci: ecco le chat con Maria Rosaria Boccia sulla lobby gay; Giletti in tv: ecco le chat tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci sulla lobby gay che offendono me e altri.

Giletti mostra le chat tra Ranucci e Boccia: la pseudo lobby gay e gli attacchi a Cerno e altriEscono fuori le chat tra Sigfrido Ranucci, conduttore del programma Rai d'inchiesta Report, e Maria Rosaria Boccia, al centro del caso ... iltempo.it

Giletti contro Ranucci, mostra chat su ‘lobby gay’ con Maria Rosaria Boccia: ecco i messaggiScontro tra due dei conduttori di punta di Rai3, Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci, con al centro Maria Rosaria Boccia. Giletti, durante la sua trasmissione ... lapresse.it

Cosa si legge nelle chat mostrate da Giletti su una presunta lobby gay x.com

Ore di forte tensione in Rai a poche ore dalla messa in onda de Lo Stato delle Cose, con una puntata che rischia di avere effetti ben oltre lo studio televisivo. Massimo Giletti sarebbe pronto ad aprire la trasmissione mostrando le chat integrali tra Sigfrido Ranu - facebook.com facebook