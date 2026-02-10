Questa mattina si sono diffuse in rete alcune chat tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci, dopo che l’imprenditrice è finita sotto accusa per stalking e lesioni. La donna, che in passato ha avuto una relazione con l’allora ministro Gennaro Sangiuliano, ora si trova coinvolta in un procedimento giudiziario che rischia di cambiare la sua vita. La vicenda, che ha attirato l’attenzione dei media, si aggiunge a una serie di complicazioni personali e legali per Boccia.

Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice che ebbe una relazione con l’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, va a processo con le accuse di stalking e lesioni. Si tratta di un primo via libera dell’inchiesta della Procura di Roma, che contesta mesi di condotte persecutorie nei confronti del giornalista, vicenda che nel 2024 portò alle dimissioni del ministro. Boccia era presente in aula, riservata nei modi, e si è detta «sconcertata per la decisione», ribadendo però la propria innocenza. All’uscita dal palazzo di giustizia si è allontanata senza rilasciare dichiarazioni, mentre era assente la presunta vittima, decisa a evitare ulteriori confronti pubblici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La procura di Roma ha reso note alcune chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia nell’ambito dell’indagine per stalking contro Sangiuliano.

Massimo Giletti si scaglia contro Sigfrido Ranucci dopo aver pubblicato le chat sul caso “lobby gay”.

Giletti in tv: ecco le chat tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci sulla lobby gay che offendono me e altriLesioni e stalking a Sangiuliano: rinvio a giudizio per l’imprenditrice che ebbe una relazione con l’allora ministro ... roma.corriere.it

Garlasco in Tv, Massimo Giletti sul movente pornografico: Una forzatura. E De Rensis annuncia le diffide in direttaIl delitto di Garlasco è stato al centro della puntata di lunedì 26 gennaio 2026 de Lo Stato delle Cose, con attenzione al movente e non solo ... libero.it

Maria Rosaria #Boccia andrà a processo, a Roma, per stalking e lesioni nei confronti dell’ex ministro Gennaro #Sangiuliano. Prima udienza il 6 ottobre. #Tg1 Roberta Ferrari facebook

Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio per il caso Sangiuliano x.com