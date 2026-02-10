Gila in dubbio per la Coppa Italia | affaticamento al flessore mette a rischio la presenza

La Lazio si prepara alla partita di Coppa Italia contro il Bologna, ma ci sono dubbi sulla presenza di Mario Gila. L’attaccante si è affaticato al flessore e i medici stanno valutando se può scendere in campo. La sua assenza potrebbe complicare le scelte difensive di Sarri, che dovrà decidere se rischiare o meno.

La Lazio si avvicina alla sfida di Coppa Italia contro il Bologna con una questione difensiva decisiva: la presenza di Mario Gila potrebbe non essere garantita. Il centrale spagnolo ha lasciato il campo contro la Juventus a causa di un. In giornata verranno eseguiti gli esami necessari per chiarire l'entità dell'affaticamento al flessore accusato dall'entità laziale durante l'incontro con i bianconeri. L'impressione iniziale è che si tratti di crampi, ma la prudenza resta alta e gli esami mirano ad escludere complicazioni di natura muscolare. La concomitanza di impegni non permette risk di lungo periodo, anche in vista di una sfida decisiva per la stagione.

