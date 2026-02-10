Lazio in apprensione per Gila | affaticamento al flessore e presenza a rischio nella gara di Coppa Italia

La Lazio rischia di perdere Mario Gila per la partita di Coppa Italia contro il Bologna. Il difensore ha un affaticamento al muscolo del flessore e gli esami chiariranno se potrà scendere in campo. La squadra aspetta notizie dai medici, sperando che il problema sia meno grave di quanto sembri.

Approfondimenti su Gila Lazio

L'Atalanta ha comunicato che Djimsiti, il difensore, ha superato l'affaticamento al flessore e sarà disponibile per la prossima partita di Champions League contro l’Union Saint Gilloise.

Ultime notizie su Gila Lazio

