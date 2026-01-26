Atalanta | sollievo per Djimsiti già smaltito l’affaticamento al flessore
L'Atalanta ha comunicato che Djimsiti, il difensore, ha superato l'affaticamento al flessore e sarà disponibile per la prossima partita di Champions League contro l’Union Saint Gilloise. Dopo l’uscita nel primo tempo contro il Parma, la sua condizione si è stabilizzata, garantendo una presenza affidabile in campo.
CALCIO. Il difensore era uscito a fine primo tempo nel match vinto col Parma. Ci sarà per la partita di Champions sul campo dell’Union Saint Gilloise. Spera anche Bellanova. Il giorno dopo la vittoria sul Parma porta buone notizie per Berat Djimsiti. Il difensore albanese, uscito a fine primo tempo del match vinto 4-0 contro i ducali a scopo precauzionale, ha già smaltito il lieve affaticamento al flessore: lunedì 26 gennaio si è infatti regolarmente allenato con i titolari di domenica (scarico in palestra). Mercoledì 28 alle 21, al Lotto Park di Anderlecht a Bruxelles, l’Atalanta affronta l’Union Saint-Gilloise nell’ultima partita del girone di Champions League con due soli assenti in quanto non in lista Uefa: Bakker, che sta perfezionando il recupero dalla rottura del crociato, e il neo acquisto Raspadori, che verrà inserito dall’eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
