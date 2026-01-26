Atalanta | sollievo per Djimsiti già smaltito l’affaticamento al flessore

L'Atalanta ha comunicato che Djimsiti, il difensore, ha superato l'affaticamento al flessore e sarà disponibile per la prossima partita di Champions League contro l’Union Saint Gilloise. Dopo l’uscita nel primo tempo contro il Parma, la sua condizione si è stabilizzata, garantendo una presenza affidabile in campo.

