Scoppia un incendio alla Magic Pack di Cremona in fiamme polistirolo e imballaggi | evacuati 20 dipendenti

Questa mattina alle prime luci un incendio si è sviluppato nel capannone della Magic Pack a Cremona. Le fiamme hanno coinvolto principalmente polistirolo e materiali di imballaggio, costringendo in fretta alla fuga 20 lavoratori presenti sul posto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, mentre le autorità hanno consigliato ai residenti di tenere chiuse le finestre per garantire la sicurezza.

Un incendio è scoppiato questa mattina, 9 febbraio, in un capannone della Magic Pack a Cremona. Venti dipendenti sono stati evacuati e Ats ha raccomandato di tenere chiuse le finestre.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Magic Pack Cremona Incendio alla Cop30 in Brasile, evacuati tutti i partecipanti: le fiamme vicino al padiglione Italia Bari, scoppia incendio alla Terminal Puglia: fiamme alte 10 metri, sul posto i vigili del fuoco Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Magic Pack Cremona Argomenti discussi: Scoppia un incendio nelle case popolari: palazzina evacuata nella notte; Scoppia un incendio in un appartamento a Castellamonte: un uomo intossicato in ospedale; Fiamme in via Mascarella. Scoppia un incendio in un appartamento; Scoppia un incendio in appartamento a Olbia, nessun ferito. Scoppia un incendio in una pizzeria di Secondigliano, evacuato un intero palazzo: le fiamme altissime VIDEODalle 4:40 del 9 febbraio 2026 i Vigili del Fuoco sono impegnati a Secondigliano per spegnere l’incendio scoppiato in una pizzeria. Coinvolta anche un’officina vicina: evacuato per precauzione il pala ... msn.com Scoppia un incendio in una pizzeria di Secondigliano (Napoli), evacuato l'edificio sovrastanteDalle 4:40 del 9 febbraio 2026 i Vigili del Fuoco sono impegnati a Secondigliano per spegnere l’incendio scoppiato in una pizzeria. Coinvolta anche un’officina vicina: evacuato per precauzione il pala ... ilgiornale.it #Incendio alla Magic Pack di Gadesco. Le operazioni sono particolarmente delicate ma non si segnalano persone coinvolte. L’azienda produce vaschette alimentarti in polistirolo. Sul posto quattro squadre di #vigilidelfuoco ( @studiob12_fotografia ) facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.