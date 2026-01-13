Valeria Marini la truffa alla madre | Grazie alla fede ne siamo uscite

Valeria Marini ha affrontato pubblicamente il difficile episodio della truffa subita dalla madre, Gianna. Durante un intervento a La volta buona, ha sottolineato l’importanza della fede e della fiducia nella giustizia per superare momenti complicati. La sua testimonianza offre uno sguardo sobrio su una vicenda personale che evidenzia il valore della speranza e della resilienza in situazioni di crisi familiare.

(Adnkronos) – "La giustizia ha fatto il suo corso, bisogna avere fede". Così Valeria Marini ospite oggi, martedì 13 gennaio, a La volta buona è tornata a parlare del capitolo doloroso della sua vita familiare, legato alla truffa finanziaria di cui è rimasta vittima la madre Gianna negli ultimi anni. La showgirl nel salotto di Caterina

