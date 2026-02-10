Freddo shock! Il paese nella morsa del gelo | decine di morti e centinaia di feriti

Il Giappone sta vivendo un’ondata di freddo record. Da oltre una settimana, le nevicate intense non si fermano nelle regioni settentrionali e nord-occidentali. Sono decine le vittime e centinaia i feriti a causa delle condizioni estreme. Le autorità hanno chiuso scuole e chiesto ai cittadini di limitare gli spostamenti. Le strade sono sommerse di neve e il gelo rende difficile anche i soccorsi. La situazione rimane critica, con preoccupazione per le prossime giornate.

Dal 20 gennaio il Giappone è alle prese con nevicate intense e continue che hanno colpito soprattutto le regioni settentrionali e nord-occidentali. Secondo i dati più recenti diffusi dalla Fire and Disaster Management Agency, il bilancio provvisorio parla di almeno 46 morti e oltre 550 feriti. Particolarmente allarmante il numero dei feriti gravi, che sfiora quota 200, segno di un'emergenza che non si limita ai disagi logistici ma ha assunto contorni drammatici sul piano umano. Le precipitazioni, in molte zone, non hanno mai dato tregua, accumulando strati di neve sempre più difficili da gestire.

