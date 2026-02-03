Le nevicate record nel nord del Giappone hanno portato a una trentina di morti in meno di due settimane. Tra le vittime c’è anche una donna di 91 anni trovata sepolta davanti a casa sua. Le autorità confermano che le condizioni meteo estreme continuano a mettere in crisi le zone colpite.

Le nevicate eccezionali nel nord del Giappone hanno causato almeno trenta morti in due settimane, tra cui una donna di 91 anni trovata sepolta davanti alla sua abitazione, hanno annunciato il 3 febbraio le autorità. Il governo giapponese ha schierato l’esercito per aiutare gli abitanti della prefettura di Aomori, dove in alcune zone si sono accumulati fino a 4,5 metri di neve. La premier Sanae Takaichi ha tenuto una riunione straordinaria del governo per chiedere ai ministri di fare tutto il possibile per proteggere la popolazione. Una potente massa d’aria fredda ha causato fitte nevicate nelle ultime settimane lungo la costa del mar del Giappone, con alcune zone che hanno registrato più del doppio dei volumi abituali. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Trenta morti a causa delle nevicate eccezionali nel nord del Giappone

Il Giappone si presenta imbiancato, con abbondanti nevicate che hanno interessato l'intera regione dell'Hokkaido.

Le nevicate intense che hanno colpito la costa ovest del Giappone negli ultimi quindici giorni hanno causato almeno 30 morti e più di 300 feriti.

