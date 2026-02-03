Giappone forti nevicate lungo la costa ovest | 30 morti e 324 feriti

Da periodicodaily.com 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le nevicate intense che hanno colpito la costa ovest del Giappone negli ultimi quindici giorni hanno causato almeno 30 morti e più di 300 feriti. Le autorità segnalano strade bloccate, molti incidenti e un'emergenza che non si ferma. I soccorritori sono al lavoro per aiutare le persone rimaste isolate e cercare di mettere in sicurezza le zone più colpite.

(Adnkronos) – E' di almeno 30 morti e 324 feriti il bilancio delle forti nevicate che hanno interessato la costa occidente del Giappone nelle ultime due settimane. Il dato è stato fornito dall'Agenzia per la gestione degli incendi e dei disastri di Tokyo, secondo cui solo 12 vittime si contano nella prefettura di Niigata, mentre.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su Giappone Nevicate

Afghanistan, oltre 60 morti e più di 100 feriti per le forti nevicate

Le intense nevicate e piogge degli ultimi giorni in Afghanistan hanno provocato oltre 60 decessi e più di 100 feriti, secondo l'autorità nazionale per la gestione delle catastrofi.

Massiccio attacco russo con droni sull’Ucraina: “Nove morti nell’Ovest e oltre 30 feriti a Kharkiv”. Media: “Piano Usa-Russia per porre fine alla guerra”

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Giappone Nevicate

Argomenti discussi: Video. Nevicate da record provocano caos in diverse zone del Giappone; Intense nevicate in Giappone, 30 morti in due settimane; Intense nevicate in Giappone, 30 morti in due settimane; Il bilancio delle vittime delle forti nevicate in Giappone sale a 30.

giappone forti nevicate lungoIntense nevicate in Giappone, 30 morti in due settimane(ANSA) - TOKYO, 03 FEB - Le nevicate insolitamente intense che hanno colpito il Giappone nelle ultime due settimane hanno ... espansionetv.it

giappone forti nevicate lungoNevicate da record provocano caos in diverse zone del GiapponeLe autorità meteorologiche giapponesi avvertono: attese forti nevicate lungo le coste del Mar del Giappone, fino a 70 cm in alcune regioni. View on euronews ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.