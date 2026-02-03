Giappone forti nevicate lungo la costa ovest | 30 morti e 324 feriti
Le nevicate intense che hanno colpito la costa ovest del Giappone negli ultimi quindici giorni hanno causato almeno 30 morti e più di 300 feriti. Le autorità segnalano strade bloccate, molti incidenti e un'emergenza che non si ferma. I soccorritori sono al lavoro per aiutare le persone rimaste isolate e cercare di mettere in sicurezza le zone più colpite.
(Adnkronos) – E' di almeno 30 morti e 324 feriti il bilancio delle forti nevicate che hanno interessato la costa occidente del Giappone nelle ultime due settimane. Il dato è stato fornito dall'Agenzia per la gestione degli incendi e dei disastri di Tokyo, secondo cui solo 12 vittime si contano nella prefettura di Niigata, mentre.
