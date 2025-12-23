Il settore turistico della regione mostra segnali di crescita, confermando l’efficacia delle politiche adottate. Marche, Acquaroli sottolineano il trend positivo e il potenziale ancora da sviluppare, sia a livello nazionale che internazionale. Questo andamento rappresenta un’opportunità per valorizzare ulteriormente le risorse locali, integrando strategie mirate per rafforzare la posizione della regione nel panorama turistico.

“Si conferma un trend positivo per la nostra regione, che afferma la bontà delle politiche messe in campo, ma anche il grande potenziale inesplorato che va sempre di più strutturato e che va messo nel circuito nazionale e internazionale. Il turismo è valorizzazione del nostro territorio, è indotto economico e soprattutto costruisce una narrazione per noi fondamentale non solo nell’ambito del settore, ma anche e soprattutto nell’artigianato, nell’agricoltura, nella cultura, rendendo il nostro territorio anche potenzialmente più attrattivo”. Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in merito agli ultimi dati sul turismo nelle Marche nel periodo gennaio-settembre 2025, che registrano una crescita con 2,57 milioni di arrivi e 11,3 milioni di presenze. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marche, Acquaroli: "Crescita turismo conferma bontà politiche messe in campo"

Leggi anche: Marche, Acquaroli rieletto: il centrodestra conferma la leadership regionale

Leggi anche: Elezioni Marche 2025: non sono ‘Ohio’ d’Italia. Acquaroli si conferma

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Marche 2025: una stagione turistica dal segno più. Crescono arrivi, presenze e turismo internazionale; Il presidente Acquaroli: “La nostra sfida per i giovani, una terra che dà opportunità. E la Zes è una rivoluzione”; Ancona celebra i 140 anni de il Resto del Carlino: Uno sguardo e un’idea sul mondo.

Acquaroli 'da Atim spinta a crescita del turismo, potenzia l'azione di promozione' - L'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione (Atim) delle Marche "ha avuto un ruolo di spinta promozionale e di consapevolezza" e "la nostra regione ha bisogno di un'agenzia che potenzi già que ... msn.com