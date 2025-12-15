Il governatore Acquaroli Ecco le nuove sfide
Il presidente Acquaroli riflette sul primo periodo della nuova legislatura, evidenziando l'impegno della squadra e le sfide future per le Marche. Con entusiasmo e determinazione, il governatore sottolinea l'importanza di progetti e obiettivi condivisi per il progresso della regione.
di Giacomo Giampieri Presidente Acquaroli, come giudica questo primo periodo della nuova legislatura? "Con la nuova squadra, molto compente e motivata, abbiamo ripreso con la solita determinazione, la passione e l’entusiasmo a lavorare su progetti e obiettivi futuri per le Marche. È un periodo di organizzazione e prospettiva, sicuramente fondamentale, nel quale si mettono le basi per lavorare da qui ai prossimi anni". Che emozione è stata la riconferma? "Vedersi riconosciuto il lavoro svolto fa molto piacere. È stata una grande soddisfazione. Un risultato che conferma la fiducia dei marchigiani verso la visione chiara che abbiamo per la nostra regione". Ilrestodelcarlino.it
Elezioni regionale, il saluto di Francesco Acquaroli neo-governatore
Il governatore Acquaroli "Ecco le nuove sfide" - di Giacomo Giampieri Presidente Acquaroli, come giudica questo primo periodo della nuova legislatura? ilrestodelcarlino.it
La Giornata delle Marche, Acquaroli: “Nei 5 anni governerò pensando ai giovani” - Senigallia, il numero uno della Regione: “Speranze a chi resta, opportunità per chi torna”. msn.com
NEVE - Il gestore degli impianti Francesco Cangiotti: «Abbiamo avuto davvero tantissima gente. E anche oggi nonostante sia lunedì abbiamo un discreto numero di persone che sono salite in quota per sciare». Il governatore Acquaroli: «Le piste innevate esalt - facebook.com facebook