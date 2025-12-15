il governatore acquaroli ecco le nuove sfide

Il presidente Acquaroli riflette sul primo periodo della nuova legislatura, evidenziando l'impegno della squadra e le sfide future per le Marche. Con entusiasmo e determinazione, il governatore sottolinea l'importanza di progetti e obiettivi condivisi per il progresso della regione.

di Giacomo Giampieri Presidente Acquaroli, come giudica questo primo periodo della nuova legislatura? "Con la nuova squadra, molto compente e motivata, abbiamo ripreso con la solita determinazione, la passione e l’entusiasmo a lavorare su progetti e obiettivi futuri per le Marche. È un periodo di organizzazione e prospettiva, sicuramente fondamentale, nel quale si mettono le basi per lavorare da qui ai prossimi anni". Che emozione è stata la riconferma? "Vedersi riconosciuto il lavoro svolto fa molto piacere. È stata una grande soddisfazione. Un risultato che conferma la fiducia dei marchigiani verso la visione chiara che abbiamo per la nostra regione". Ilrestodelcarlino.it

